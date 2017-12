Sevilla rep els Ondas amb el desig del seu alcalde de ser-ne la seu permanent

Sevilla va obrir ahir les portes als guardonats amb els 64ns premis Ondas, que per primera vegada han sortit de Barcelona, i l'alcalde de la capital sevillana, Juan Espadas, va advocar perquè la ciutat sigui seu permanent del lliurament d'aquests reconeixements. En la tradicional recepció prèvia a l'acte de lliurament, que fins aquest any tenia lloc als jardins del Palauet Albéniz de la capital catalana, els guardonats es van fer la foto de família. L'entrega dels guardons es va celebrar a la nit al palau de congressos Fibes.

La cita ha viatjat a Sevilla «pels últims esdeveniments polítics a Catalunya», com va recordar el periodista Iñaki Gabilondo, que va subratllar: «Fa pena que les circumstàncies que ens porten aquí són les que ens porten, però beneïda sigui la circumstància i gaudim d'això». La llista de premiats la componen els periodistes Àngels Barceló, Susana Griso, Isabel Gemio i Josep Cuní; el grup Jarabe de Palo i el cantant Alejandro Sanz, les sèries Sé quién eres (Telecinco) i Las chicas del cable (Netflix).

També van rebre guardó els actors Javier Gutiérrez i Josep Maria Pou i l'actriu Blanca Suárez: els locutors Javier Peláez, Javi Álvarez i Antonio Martínez; l'espai musical 180º de Ràdio 3 de RNE i els serveis informatius de les emissores de ràdio a Catalunya (Catalunya Ràdio, RAC1, SER, RNE, COPE i Onda Cero).

Els Ondas Nacionals de televisió van ser per a l'espai Aquí la Tierra de RTVE; Ochéntame otra vez: El sueño olímpico de RTVE, Josep Cuní i Xabier Fortes ( ex aequo com a millor presentador); El festival Sónar (millor espectacle musical), un esment especial a la figura de Camarón de la Isla, el documental Die letzten Männer von Alep de la televisió alemanya Südwestrundfunk, la cadena ARTE de França pel docudrama radiofònic De guerre en fils, la cadena alemanya ARD i l'agència Sra. Rushmore pel seu anunci per la marca Flex com a millor campanya de ràdio completen la llista de premiats.

«Sevilla pot ser la seu d'ara endavant», va dir l'alcalde de la ciutat, que va afirmar que la intenció és posar-ho molt difícil al Grup Prisa. La recepció i l'entrega van comptar amb la presència de la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz.