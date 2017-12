Atresmedia presenta la sèrie «Matadero», la «Fargo» espanyola

«A que no hi ha ous?». Amb aquesta invitació a llançar-se al buit va néixer entre Atresmedia i Diagonal TV la sèrie Matadero, un « thriller ibèric» amb dosis d'humor càrstic que beu de l'excepcional Fargo, però presumeix de l'inconfusible segell «made in Spain». Torrecillas, «la Minnesota espanyola», és un petit poble de Zamora en el qual les picabaralles familiars no estan vinculades al glamurós món del vi, com a Falcon Crest o a Gran Reserva. Aquí les dinasties en lluita viuen entre granges de porcs, «dels que surten una mica més que pernils».

Ni més ni menys que droga, gràcies a una connexió hispanolusitana que interfereix en el negoci d'un capo gallec que no està disposat a compartir «cacho». Xantatges entre cunyats, «banyes» de «puticlub» i de hotel de carretera, trets per encàrrec i venjances de mig pèl amaneixen aquesta «sèrie d'autor» que es reivindica «ibèrica», van assegurar ahir, en la seva presentació al V Festival MiM Series seu director, Jordi Frades, i el seu creador, Daniel Martín.

Perquè els matons del capo (José Ángel Egido) parlen amb accent murcià (Ginés García Millán) i gallec (Miguel de Lira), els seus propis per a tenir més credibilitat; perquè Alfonso (Pepe Viyuela) és un veterinari que es veu embolicat en un crim quan intenta treure caràcter, i la seva dona (Carmen Ruiz) se sent realitzada venent productes de bellesa. Perquè qui trafica amb drogues a l'estómac dels porcs és el propietari de l'escorxador (Antonio Garrido), més enamorat dels seus porcs Belmonte i Manolete que de la seva dona i el seu amant i enfrontat per la qualitat i els preus dels porcs a un cacic de poble (Tito Salvador), i perquè és una jove agent de la Guàrdia Civil (Camila Viyuela) la que ho dona tot per aclarir les morts, tot i el masclisme del seu superior (Janfri Topera).

Actors coneguts pel públic i altres menys mediàtics, un detall buscat expressament per Frades, es fiquen a la pell de «personatges normals, costumistes», que no s'assemblen a «gàngsters nord-americans» en aquest autèntic «desafiament» d'Antena 3, encara sense data d'estrena, segons va confessar la directora de Ficció de Atresmedia, Sonia Martínez.

«Són personatges propers, normals, com aquests dels quals, una vegada que assassinen, els seus veïns diuen que semblaven bones persones», va destacar Pepe Viyuela.