«Río Salvaje» torna aquesta nit a Be Mad amb nous lliuraments

Després de passar per la reserva natural de Gondwana a Sud-àfrica col·laborant amb un grup de rangers, Kike Calleja torna a Espanya per recórrer diferents enclavaments i fer un seguiment d'espècies autòctones i mostrant diverses modalitats de pesca sense mort en les noves entregues de Río Salvaje que el canal Be Mad estrena aquesta nit, a partir de les 22.30 h.

L'albirament d'óssos bruns, el seguiment de cabres salvatges, la reintroducció del trencalòs als Picos de Europa, la recuperació de pollets d'aufranys, el rescat de l'ofegabous -una espècie d'amfibi en perill d'extinció- i el busseig acompanyant la gran tonyina seran algunes de les missions que el programa durà a terme en aquestes noves entregues.

«Les seqüències que més ens han costat gravar han estat les preses des d'una gran paret vertical al Pirineu de Catalunya. Ens hem penjat amb cordes per accedir a un niu i recuperar els pollets d'un aufrany, hem gravat imatges espectaculars des d'un globus aerostàtic, hem participat en l'enfonsament d'un vaixell prèviament descontaminat per formar un escull artificial amb la complexitat que té poder gravar un esdeveniment com aquest», explica Emilio Valdés, director del programa, segons un comunicat de Mediaset. En el primer lliurament, Calleja visita Lleó, per observar el manteniment d'un corredor que connecta les poblacions d'ossos.