La parella espanyola que representarà Espanya en el pròxim Festival d'Eurovisió, Alfred i Amaia, va defensar ahir «la veritat» del tema musical Tu canción per fer un bon paper en el certamen europeu, que se celebrarà del 8 al 12 de maig a Lisboa (Portugal). En la roda de premsa celebrada ahir a les instal·lacions de RTVE, Alfred va assegurar que la classificació «és relativa, la clau és fer una bona actuació», i va afegir que la cançó resumeix els millors moments de tots dos concursants a Operación Triunfo. Per la seva banda, Amaia va assenyalar que «no hi ha cap regla per anar a Eurovisió», i va recordar que l'any passat va guanyar una composició que ningú s'hauria imaginat, en al·lusió al tema del lusità Salvador Sobral Estimar pelos dois. Tots dos van subratllar la responsabilitat que suposa cantar a Eurovisió.

En ser preguntats sobre si tornaran a repetir el petó, igual que en l'actuació de dilluns, el jove cantant va deixar la porta oberta: «No cal planejar-ho, el que sorgeixi». Tots dos concursants van reconèixer estar molt il·lusionats i «viure un somni, que encara han d'assimilar» com a representants espanyols i que un cop acabi OT, la setmana que ve, se centraran a preparar la seva funció a la capital portuguesa.

Amaia i Alfred es van imposar a tots els seus rivals en el programa especial OT: Gala Eurovisión, que es va emetre en directe dilluns a la nit a La 1 de Televisió Espanyola, gràcies als vots del públic, que va escollir entre sis aspirants: Aitana, Alfred, Amaia, Ana Guerra i Miriam, als quals s'hi va sumar Agoney, que es va quedar a les portes de la final i va participar en un duo.

Amaia, pamplonesa de 18 anys, i Alfred, català de 20 anys, van ser els escollits gràcies al suport majoritari de les 421.000 persones que van participar en la ronda final de votacions. Manel Navarro, que l'any passat va representar Espanya amb Do It for Your Lover, va ser l'encarregat de desvelar el nom dels guanyadors, que, amb el tema Tu canción, van aconseguir un 43% dels vots. El jove duo es va imposar en la segona i determinant votació als altres dos finalistes: la balada íntima Arde, defensada per Aitana, que va quedar en segona posició amb el 31% dels vots; i el hip-hop dance Lo malo, defensada per Aitana i Ana Guerra, que va obtenir el 26% dels suports.