L´anestèsia també adorm les plantes

n nou estudi elaborat per científics de la Universitat d'Oxford, divulgat ahir, revela que les plantes reaccionen a l'anestèsia de manera similar a animals i humans, cosa que significa que es poden utilitzar en proves clíniques.

La investigació, les troballes de la qual ha difòs la publicació Annals of Botany aquest dilluns, recorda com l'anestèsia es va emprar per primera vegada al segle XIX, quan es va descobrir que inhalar gas d'èter evitava que els pacients patissin durant les intervencions quirúrgiques.

Des de llavors, s'han trobat moltes altres substàncies químiques que provoquen efectes anestèsics, tot i que encara queda molt per descobrir sobre elles.

L'esmentat estudi indica que, malgrat que durant un període de 150 anys s'han utilitzat molts tipus d'anestèsies, se sap ben poc sobre com aquests components diferents, que no compten amb similituds estructurals, indueixen a la pèrdua de la consciència.

L'anestèsia també funciona en les plantes, segons les conclusions de l'equip d'investigadors, que va trobar que, quan les exposava a aquestes substàncies, diverses d'elles perdien els seus moviments autònoms.

Per exemple, durant els seus assajos, els científics van observar com la planta anomenada Dionaea, «Atrapamosques», deixava de generar senyals elèctrics i els seus paranys continuaven oberts al tacte. A més, en el cas dels circells dels pèsols, aquests van abandonar els seus moviments autònoms i van quedar immobilitzats adoptant una forma corbada.

La investigació suggereix que l'acció de l'anestèsia sobre els nivells cel·lulars i orgànics dels animals és similar a la de les plantes, de manera que poden servir com a sistema de test alternatiu per dur a terme estudis sobre aquesta matèria.