Conclou la 25a edició del Rototom Sunsplash, que congrega 208.000 assistents

El 25 aniversari del festival internacional reggae Rototom ha estat pol d'atracció per a les 208.000 persones arribades des dels cinc continents, que han compartit durant set dies una edició que el passat dimecres a la nit va dir un adeu temporal fins al 2019, quan tornarà a celebrar-se de nou del 16 al 22 d'agost a Benicàssim (Castelló), segons ha anunciat l'organització en un comunicat.

Sota el lema 25 Years Walking Together, la posada en escena de 2018 del macroesdeveniment musical s'ha caracteritzat així per la seva projecció internacional i el ventall intercultural i intergeneracional de públic, així com per la voràgine artística que ha acostat a les 17 hores d'activitat diària del recinte de concerts.

El Rototom 2018 també s'ha caracteritzat pel seu compromís mediambiental i el «gest de complicitat» solidari i social, plasmat en accions com la campanya a benefici de Proactiva Open Arms o la instal·lació del punt informatiu Respect contra les agressions sexistes o contra l'«LGTBIfòbia». Els assistents tornen a casa a ritme de reggae.