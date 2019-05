Subscriptors amb valor afegit

La setmana passada parlàvem del gran nombre de subscripcions digitals que començava a existir en algunes llars. En la nova economia digital, la moda és la subscripció. Vols veure sèries? Et subscrius. Vols veure pel·lícules? Et subscrius. Vols escoltar música? Et subscrius. Vols jugar a videojocs cada mes? També et subscrius. I què passa amb les notícies? Ara és quan algun de vostès, benvolguts lectors, està pensant que ja estem tirant de corporativisme. Però res més lluny de la realitat. Com sempre hem fet en aquesta secció, els recomanem el millor del món tecnològic. Sense pèls a la llengua. I en l'era de les notícies falses –fake news en anglès– i els rumors, el millor és estar ben informat. I això només s'aconsegueix a través dels mitjans de comunicació de qualitat. Com aquest que està vostè llegint ara mateix, per exemple.

Més val pagar que curar

Aquell refrany que diu «més val prevenir que curar» és ideal per a una època en la qual la informació falsa està provocant fins i tot morts. L'any passat ja vam comentar en aquesta mateixa pàgina que per culpa d'un rumor que havia circulat a través de WhatsApp a l'Índia s'havien produït diversos linxaments que van acabar amb la mort de nou persones.

El motiu d'aquella salvatjada va ser un missatge que acusava certes persones d'haver segrestat un grup d'infants. Endevinin: tot era fals. I endevinin de nou: els mitjans locals no es van fer ressò d'aquests suposats segrestos perquè en realitat eren falsos. Algú, amb males intencions, havia decidit fer circular una informació falsa, qui sap si per provocar precisament la reacció final.

Divendres passat, 3 de maig, es va celebrar arreu del món el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, i el tema d'aquest any era «Mitjans de comunicació per a la democràcia, el periodisme i les eleccions en temps de desinformació». Aquesta mateixa setmana, el New York Times va deshabilitar el seu mur de pagament per celebrar el Dia de la Premsa. I endevinin –una altra vegada– el que es deia a Twitter... «Aprofitem mentre duri!».

Segons el NiemanLab, el preu mitjà de la subscripció a un mitjà de comunicació ronda els 14 €. Molt pocs diners quan es tracta de lluitar contra la desinformació, alguna cosa que només és possible a través de mitjans de comunicació que contrasten i verifiquen les notícies abans de publicar-les. I no ho oblidin: les notícies falses ja estan matant gent. Ara bé, com se sap que una notícia és falsa?