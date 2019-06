L'herència porno del pare

«Mi padre, el pornógrafo» Chris Offutt recupera en una novel·la les memòries del seu pare, un dels grans escriptors del gènere pornogràfic als Estats Units de la dècada dels anys setanta

Chris Offutt s'endinsa en el món del seu pare, l'escriptor conegut com «el rei del porno», Andrew Offutt, en un viatge cap al passat difícil d'afrontar. El resultat és una novel·la profunda i reveladora.

matías crowder

Per fer l'enviament, l'empresa de correus ha de pesar els paquets. Així que Chris Offutt arriba a tenir una idea precisa de la col·lecció de porno del seu pare: més de vuit-cents quilos de material, entre revistes i llibres. Es tracta de la pesada herència del seu antecessor, no només en quilos, sinó d'un passat ombrívol, recentment mort per cirrosi, l'escriptor Andrew Offutt. Autor de ciència-ficció, amb obres com La espada de Skelos (1979), part de la saga de Conan el bàrbar, i que sota pseudònim signaria més de 400 títols de novel·les pornogràfiques. Chris, el seu fill, també escriptor, s'enfronta a la dura tasca de traslladar el despatx del seu pare, oportunitat per recrear la seva vida i obra.

És així com Mi padre, el pornógrafo es converteix en un valent i profund viatge a la infància i primera joventut de la seva pròpia història, la de Chris Offutt, que torna al poble a la recerca del seu passat. A ningú sorprèn que ell s'hagués dedicat a l'escriptura, fill d'escriptor, en un poble de Kentucky on els fills segueixen les professions dels pares. El poble havia estat part dels habitatges de treballadors d'una fàbrica que el temps i les males inversions van arruïnar. El pare era dels pocs que no treballaven a la fàbrica, sinó que, fins a fer-se famós, venia assegurances i es dedicava a escriure a les nits, fins aleshores només llibres de ciència-ficció.

A l'univers del porno hi començaria quan, amoïnat pels comptes i el pagament de l'ortodòncia dels seus fills, es va bolcar als relats per a adults. Per a l'època, els anys 70, aquest tipus de novel·les són furor, mancats d'altres mitjans als quals més tard es desplaçarien. La vida del pare faria llavors un gir de 180 graus. De passar el dia fora venent assegurances, ara passava el dia escrivint a casa, cosa que convertiria la seva infància en un infern. I allunyaria el pare de qualsevol afecte.

El silenci s'imposa com a norma a la llar. Qualsevol soroll que interrompi la tasca d'escriure és considerada una ofensa, fins i tot el simple fet de tirar la cadena del vàter. Resum de la vida d'un pare mancat d'afecte i uns fills que es crien en un entorn salvatge. Condiments d'una història sensacional i profunda, que descriu a la perfecció aquella altra Amèrica que no sol sortir a les pel·lícules, i el somni americà pot tornar-se, en un segon, un malson. Chris rescata una frase del seu pare que sembla descriure a la perfecció aquella falta d'empatia i l'ambient opressiu de la casa: «Si no hagués estat escriptor de pornografia, hauria estat assassí en sèrie».

Egocèntric, l'eix del seu propi món, aquell que s'ha forjat al voltant de desenes de llibres escrits, el pare camina per la fina cornisa del desequilibri mental i la beguda, que l'acabarà matant. Recorda el fill una de les seves frases d'aquells dies en què el seu pare ja sap que es morirà: «Costa pensar en un món sense mi». Escriu Chris: «Hi ha moments en la vida de les persones en els quals té lloc un esdeveniment significatiu del qual no són conscients: l'última vegada que abraces un fill, l'últim petó d'un matrimoni fet malbé. Setmanes més tard em vaig adonar que aquestes van ser les últimes paraules que em va dirigir el meu pare». Perfil que completa amb altres facetes: «El meu pare era brillant, un geni fosc, cruel, egoista i d'un optimisme etern», assegura.

Andrew Offutt va escriure 420 obres pornogràfiques sota disset noms diferents, fins a convertir-se en «el rei del porno». El primer va ser Bondage Babes, publicat sota el nom d'Alan Marshall el 1968. La primera aparició del seu pseudònim principal, John Cleve, va ser a Slave of the Sudan el 1969. Offutt va ser tan prolífic en aquesta àrea que en resumir la seva carrera d'escriptor el seu fill Chris va escriure: «Vaig arribar a comprendre que el meu pare havia mort com a escriptor de ciència-ficció mentre seguia una carrera de cinquanta anys com a pornògraf».