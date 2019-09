Dotze propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Girona retorna al seu passat amb els setges

Durant tot el dia

Durant tot el cap de setmana la ciutat de Girona reviurà els setges napoleònics amb diverses activitats als carrers. Serà un retorn a la seva història i, per aquest motiu, es faran diverses recreacions -amb més recreadors que mai- amb la participació de diverses unitats que reproduiran de manera molt fidedigna com eren les tropes de Napoleó i els defensors de la immortal Girona. A més de les recreacions es podrà visitar el campament que com és habitual els últims anys s'instal·la al parc de les ribes del Ter. També hi haurà diferents desfilades pels carrers. Una de les novetats més destacades en l'edició d'aquest any serà la presentació de manera pública de la rèplica que s'ha fet de la bandera de la Croada Girona així com també del plànol de l'anomenat Gran Dia de Girona, una de les fites històriques de la ciutat.

Festa de la verema de la DO a Calonge i Sant Antoni

Durant tot el dia

Calonge celebra aquest dissabte, a les 6 de la tarda, la festa de la verema de la DO Empordà amb l'arribada del raïm al Pati d'Armes del Castell. A continuació tindrà lloc el pregó a càrrec de l'escriptora Carme Arenas i durant tot el cap de setmana es faran diverses activitats com una sessió de ioga familiar entre vinyes al Mas Eugeni o un vermut musical al Celler Viníric.

Trobada d'Art d'acció a La Muga Caula de Les Escaules

Diumenge 15, durant tot el dia

La Muga Caula, la fira d'art i acció de les Escaules arriba a la seva fi. Després de 15 edicions els seus promotors han decidit posar punt i final. Durant tot el cap de setmana es faran diverses accions artístiques. L'obertura serà avui a la plaça de les Escaules i la Societat Escaulenca amb la participació dels artistes Theodor di Ricco i Rosa Grau.

El ball del ciri a les Festes del terç d'Osor

Durant tot el dia

Osor celebra aquest cap de setmana la Festa del Terç, en la qual un dels actes més destacats és el Ball del Ciri. La festa començarà dissabte amb diversos actes com el campionat de petanca, l'espectacle familiar, la venda de joguines solidàries i l'elecció de la pubilla i l'hereu. Diumenge l'acte central serà el Ball del Ciri, a 1/4 de 7 de la tarda, amb la participació de músics gironins.

Sweet Aloha a Sant Pere Pescador

Durant tot el dia

Sweet Aloha és una trobada de noies a qui els hi agradi el surf, el winsurd, paddle surf, SUP Ioga, kitesurf i esports d'aigua. Durant el cap de setmana, comparteixen esport, vent, platja, barbacoes, concerts i festes a la platja de Sant Pere Pescador i al Càmping La Balena Alegre.

Fira del Bolet a Setcases

Durant tot el dia

Quan s'acosta la tardor... comença la temporada de bolets. Tant si ets dels que els cacen com si ets dels que els cullen o els busquen, a Setcases trobaràs un munt d'activitats com fira artesana, conferències, exposicions, tallers i tastets. A més, a diferents restaurants de la zona podràs tastar el menú del bolet.

Festa del Pedal de St Joan de Palamós

9.30 h

A partir de dos quarts de deu, se celebra la 32a Festa del Pedal de Sant Joan de Palamós, una activitat popular i oberta a tothom que consistirà en una bicicletada que farà un itinerari planer d'uns 11 quilòmetres de recorregut, amb sortida i arribada a Sant Joan i que anirà fins a Castell.

Fira de la Poma de Relleno i l'Horta a Vilabertran

Durant tot el dia

Vilabertran acollirà un any més, i ja són divuit, la Fira de la Poma de Relleno i l'Horta. Durant tota la jornada a la plaça dels Hortolans hi haurà el nucli de la fira. Un dels actes central serà el dinar gastronòmic amb productes de l'Empordà en el que, evidentment, no faltaran les pomes de relleno ni tampoc els tradicionals brunyols de l'Empordà. Els visitants podran comprar i degustar les pomes de relleno i altres productes locals.

5a edició del Corda Lokal a la plaça Llibertat de Llagostera

Durant tot el dia

Amb aquest festival, es busca promoure els grups locals i de l'entorn. En aquesta edició i actuaran els Fok, de Llagostera, els Sotrac, amb membres de la localitat del gironès i de Sant Feliu de Guíxols i Mandie's Soul, de Cassà de la Selva.

Aplec de Sant Cebrià dels Alls

9.00 h

El Consorci de les Gavarres organitza la quinzena edició de l'Aplec de Sant Cebrià dels Alls. L'inici de la jornada és a les 9 del matí, amb la trobada de caminaires. Seguidament hi haurà un esmorzar popular. L'aplec finalitzarà a la 1 del migdia amb una cantada dels goigs.

Fira del formatge a Lladó

Durant tot el dia

El làctic estrella dels gurmets, el formatge, serà l'autèntic protagonista de la Fira del Formatge de Lladó, aquest diumenge. Des de les 9 del matí, es podran degustar formatges, veure diferents espectacles, maridar vins i cerveses, i diferents activitats. A la fira també es fa un concurs de formatges artesans.

Travessia de l'Estany de Banyoles

10.30 h

La travessia de l'Estany arriba a la 76a edició amb la participació de nedadors internacionals com Mireia Belmonte, Jessica Vall i Pol Gil. La prova té diferents distàncies, per a menors, adolescents, i adults.