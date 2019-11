Quinze anys bufant amb força

El col·lectiu de La Cuina del Vent de l'Empordà, que agrupa una tretzena de restaurants, està d'aniversari. Celebra 15 anys i, per aquest motiu, vol commemorar aquesta efemèride amb tota una sèrie d'activitats que han inclòs uns menús especials que culminaran ara a final d'aquest mes. Però l'efemèride bé s'ho val i per això es portaran a terme altres iniciatives.

La campanya que s'impulsarà inclou una nova imatge corporativa, un díptic, unes targetes personalitzades pels establiments membres, nova placa, una guia promocional i una nova pàgina web.

Actualment el col·lectiu està presidit per Roser Bronsoms Planas, que prové d'una família amb una llarga trajectòria en el món de la restauració, en concret des del restaurant Can Jeroni de Figueres. Bronsoms lidera l'entitat, que sempre ha tingut present el seu arrelament al territori. Per aquest motiu, fomenta una cuina de proximitat, tradicional, i es proveeix bàsicament dels productes locals de la ­comarca.

L'oferta gastronòmica és un reflex d'aquesta filosofia a l'hora de cuinar. Entre els plats que es poden degustar fins al proper dia 28, per exemple, hi ha el suquet de peix de rebuig, el suquet tradicional de les barques dels pescadors, que ofereix el restaurant Els Pescadors de Llançà; la vedella dels aiguamolls amb anxoves i botàriga, mantega d'herbes i olives verdes del restaurant Empòrium de Castelló d'Empúries; els productes de l'època, com ara els bolets de temporada, rovell d'ou escaldat amb sabaió al parmesà que presenta en aquest menú especial La Reina de Port Lligat de Mollet de Peralada; el trinxat de col i patata amb foie gras planxat de Can Jeroni de Figueres; l'arròs caldós de pop i musclos que ens posa a la taula el restaurant Falconera de Roses o el pastís d'escòrpora gratinat amb muselina de gambes de l'històric Duran de Figueres.

Aquestes són només algunes de les propostes especials per celebrar aquests 15 anys però n'hi ha més i es poden degustar fins a finals d'aquest present mes de novembre.

Moltes de les iniciatives que promou el col·lectiu de La Cuina del Vent tenen un caràcter solidari, i aquesta de l'aniversari tampoc en queda el marge. Una part dels beneficis dels menús especials es destinaran a la propera edició de Marató de TV3, que estarà dedicada a les malalties minoritàries. Però en l'àmbit local i comarcal els integrants de La Cuina del Vent sempre han tingut aquest component solidari i han fet aportacions a diferents associacions que desenvolupen la seva feina al territori, com Altem, El Dofí i Foc Empordà.

Un altre dels propòsits que tenen els seus cuiners és exercir el paper d'ambaixador de l'Empordà sempre que es pot. Per exemple, fa poc més d'un mes alguns dels restaurants del col·lectiu van participar en un acte de promoció dels vins empordanesos a Barcelona. Per part de La Cuina del Vent, hi van participar els restaurants Duran de Figueres, amb una galeta de formatge de cabra, gelatina de figa i pernil d'ànec; el restaurant Els Pescadors de Llançà, que va oferir un sorprenent bombó de ceps; el restaurant Falconera de Roses, amb un magnífic tàrtar de salmó amb iogurt i anet, i el restaurant Reina de Port Lligat de Mollet de Peralada, amb una versió pròpia i excel·lent de crema catalana.

Segons expliquen els seus integrants, La Cuina del Vent ha rebut importants reconeixements a la seva tasca «en el camí de l'excel·lència en la gastronomia i en la defensa i promoció dels productes de l'Empordà». Per exemple, ha estat guardonada amb el premi FoodTrekking 2016 com a millor experiència en turisme gastronòmic, concedit per la World Food Travel Association (WFTA), considerada la principal autoritat del món en turisme gastronòmic.

Els seus responsables destaquen també que la seva cuina és «un fidel reflex de la generositat de la nostra terra, un país de contrastos, amb una costa agosarada i feréstega i una altra allargada i suau que ens regala peix i marisc. Una plana infinita que veu renéixer horts i camps arreu; una muntanya intensament verda i fèrtil, i una altra de seca i agresta, prenyada de caça i de fruits silvestres». Per aquest motiu consideren que aquesta «complexitat és el que omple de riquesa, varietat i contrastos la nostra cuina».

La Cuina del Vent està integrada a l'Associació d'Empresaris d'Activitats d'Hostaleria de l'Alt Empordà i de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà i formada per professionals de diferents branques de l'hostaleria que, amb l'objectiu de promocionar la terra, la cuina, la cultura, la tradició i la feina ben feta, volen compartir i exportar arreu les arrels i la peculiar personalitat de l'Alt Empordà, segons expliquen a la web de l'associació d'hostaleria.