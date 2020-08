La mare té un secret

Netflix produeix pel·lícules com qui fa xurros, i en molts casos aposta per productes tan modestos com eficaços que s'assemblen a unes quantes coses ja vistes. És el cas de Una noche de locos, un remake encobert de Aventuras en la gran ciudad amb la novetat que els seus protagonistes, dues adolescents i dos nens, passen una nit en blanc per culpa d'un descobriment del tot imprevist: la mare de dos d'ells és una lladre retirada que va entrar en el programa de protecció de testimonis després de delatar els seus companys d'atracaments. Així les coses, es veuran immersos en una delirant aventura per evitar que el passat de la mare els privi d'un futur com a família. Dirigida per Trish Sie, que es va donar a conèixer firmant Dando la nota 3, Una noche de locos hibrida comèdia i acció amb certa solvència, però en tot moment transmet que els seus artífexs s'han conformat amb no anar més enllà del motllo i refiar-ho tot a un humor molt blanc que enganxi espectadors de totes les edats.

Si per alguna cosa acaba despuntant aquesta pel·lícula és pel seu planter d'intèrprets. La mare de la discòrdia està interpretada per Malin Akerman, que ja va demostrar en títols com Matrimonio compulsivo o Final girls que té molt talent per al gènere. D'altra banda, el seu marit de ficció, Ken Marino, fa aquí el recital de pallassades a què ens té acostumats, i no hi ha dubte que treu el màxim profit del tipus de personatge que ha encarnat durant tota la seva carrera.

Al seu costat destaquen Joe Manganiello, Karla Souza (estrella mexicana molt coneguda als Estats Units gràcies a la sèrie Cómo defender a un asesino), Cree Cicchino, Sadie Stanley, Enuka Okuma, Erik Griffin, Maxwell Simkins i Heidi Garrow.

No passarà a la història, però la seva vocació d'entreteniment i la falta de pretensions la redimeixen de la falta d'originalitat.