Vilobí d’Onyar celebra aquest cap de setmana la seva festa major amb un munt d’activitats per a tots els públics. Com és habitual, la música gaudeix de molta presència en el programa amb concerts com els de la Di-Versiones (divendres), l’Orquestra Maribel (dissabte) o, pel públic familiar, El Pot Petit (diumenge).