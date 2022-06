La Nit de Sant Joan ja és a tocar. També coneguda com la Nit del Foc o la Nit de les Bruixes, és el moment en què diem adéu a la primavera i donem la benvinguda a l'estiu. A la comarques gironines, com a la resta de Catalunya, la revetlla de Sant Joan és part del nostre patrimoni festiu.

Aquí et presentem algunes de les propostes si encara no has concretat el teu pla per celebrar la revetlla:

Aplegar-te al voltant d'una foguera i menjar coca

Siguis on siguis la Nit de Sant Joan, t'ho passaràs d'allò més bé si t'envoltes d'amics i familiars a la vora d'una foguera per degustar un tros de coca de Sant Joan. Segur que quedes satisfet de la qualitat del seu brioix de massa mare, l’equilibri de la mantega, els aromes naturals i una equilibrada disposició de les fruites confitades i els pinyons. Només cal que voltis pels carrers de qualsevol municipi i et deixis guiar per la música i els petards, i trobaràs alguna festa popular on seràs benvingut.

Formar part de l'arribada de la Flama del Canigó

Degustar un tros de coca al voltant d'una foguera és tota una experiència. Però encara ho és més si et sumes a la festa d'arribada de la cèlebre Flama del Canigó, que té lloc a Girona. Es tracta d'una tradició emblemàtica per als catalans, inspirada en un poema èpic de Jacint Verdaguer. Des del 1955, la Flama del Canigó uneix els Països Catalans a través del foc. Les fogueres de Sant Joan s'encenen amb una mateixa espurna que abans s'ha encès al cim de la muntanya del Canigó, a 2.784 metres d'altura. Els portadors voluntaris es relleven per repartir la flama per totes les comarques del país, portant un missatge simbòlic de pervivència i vitalitat de la cultura catalana.

Festa Major de Palamós

Palamós celebrara el mateix dia de la Revetlla de Sant Joan la seva Festa Major. La tarda començarà amb una plantada de gegants i cercavila, a càrrec dels Gegants i els Grallers de Palamós, a les 19:30h. El recorregut anirà de la plaça dels Arbres al parc del Convent dels Agustins.

A la nit, s'hi celebra un ball de revetlla, càrrec del grup Chocolat, a les 23h a la plaça de Mossèn Gumersind, i també les tradicionals Barraques de Palamós amb Diamond Stick, Orquestra Diversiones i Dj Kharloss Selektah, a partir de les 23h, a la platja.

Festival Ítaca a L'Estartit

El festival Ítaca recupera el format habitual, que se celebrarà els dies 23, 24 i 25 de juny a la platja de L'Estartit. Tres dies de bona música i festa.

La nit de la revetlla de Sant Joan inclourà quatre actuacions. ZOO, uns habituals del festival, encapçalen el cartell de la nit de la revetlla i presentaran Llepolies, el tercer disc de la banda valenciana que combina com ningú el rap i la música electrònica. Ana Tijoux també pujarà a l’escenari aquesta mateixa nit per avançar alguns dels temes del seu nou disc que veurà la llum el 2022. L'artista xilena més internacional de la seva generació combina el rap i el hip hop amb un discurs compromès contra les injustícies del sistema. La mateixa nit, The Tyets aportarà el seu pop festiu, repassant alguns del seus hits i aportant el seu directe fresc i alegre. Tancaran la nit els Asian Dub Foundation Sound System, que regalaran al públicuna sessió electrònica amb la seva fusió d’estils per allargar la festa fins a la matinada. Les entrades es poden comprar al web del festival.

Castell de focs a Platja d'Aro

Els municipis de Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'agaró donen la benvinguda a l’estiu mirant el cel de la Platja Gran on s'hi representarà una coreografia pirotècnica. D'aquesta manera els municipis estrenen la temporada d'estiu, que aniran acompanyades de setmanes de bon temps per gaudir de les platges i per passejar entre els pins de S’Agaró per gaudir de tots els tons de la Mediterrània.

Gran Revetlla a Fontajau

Com cada any, la revetlla de Sant Joan coincideix amb la Festa Major de Fontajau, i per això se celebra la Gran Revetlla. A les 22:00h al Parc de la Guineueta hi actuaran els grups Xarop de Nit i Radio Hits. L'entrada és gratuïta.