L'Ajuntament de Roses fa una zona verda i de jocs al Mas Oliva

L´espai on es crearà la zona d´oci i d´aparcament.

L´espai on es crearà la zona d´oci i d´aparcament. ajuntament de roses

L'Ajuntament de Roses ha aprovat el projecte per a la creació d'un nou espai públic en el terreny existent en la confluència dels carrers Amsterdam, Viena i Luxemburg, a la urbanització del Mas Oliva.

La nova plaça projectada oferirà un nou espai de trobada, joc i descans per als veïns de la zona, incorporarà un espai per a estacionaments i renovarà el serveis per millorar l'eficàcia en el subministrament i recollida d'aigües i l'eficiència energètica de l'enllumenat.

L'àmbit disposa d'una superfície total de 4.015 m2 i ha estat pensat com una nova plaça pública, dotada d'espais de lleure i de joc, amb pavimentació nova i la incorporació del mobiliari urbà, jardineria i enllumenat.