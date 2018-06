Una atleta es lesiona pel paviment malmès de l'estadi Albert Gurt

La deixadesa en què es troben les instal·lacions de l'estadi Albert Gurt de Figueres és un obstacle més que els esportistes que hi entrenen han d'esquivar. La setmana passada, però, una atleta de 16 anys del Club d'Atletisme es va lesionar el turmell a menys d'una setmana per al campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-18, que se celebrarà a Gijón aquest cap de setmana. El tartan de la pista d'atletisme fa anys que té bonys, forats i esquerdes.

La lesió de la jove atleta l'ha fet pública a través de les xarxes socials la mare i també esportista Elisabet Majó, que també ha carregat contra l'abandonament de les instal·lacions de l'estadi Albert Gurt, tal com ha avançat el setmanari Empordà, del mateix grup editor que Diari de Girona.

«Atleta amb podi als campionats de Catalunya i preparant el seu campionat més important de la temporada, el nacional, es lesiona per culpa del mal estat de la pista», ha dit sobre la lesió. Tal com ha explicat Majó, la lesió va ser ocasionada per un dels nombrosos forats del tartan, «conseqüència de la nul·la gestió de manteniment de l'estadi». Reconeix, però, que l'estat de l'Albert Gurt «no és culpa de l'Ajuntament actual», sinó que és conseqüència d'una falta d'inversió periòdica.

L'estadi s'ha anat degradant amb el pas dels anys fins a l'actualitat. «A sobre de passejar el nom de Figueres per tot Espanya, l'Ajuntament ens nega la subvenció esportiva perquè no viu a la ciutat, però en canvi sí que patim les conseqüències de la mala gestió de les instal·lacions esportives», diu.

Els atletes ja tenen localitzats els punts on hi ha els forats i quan corren procuren esquivar-los per evitar lesions. A més, els atletes corren amb unes vambes especials per al tartan però que sobre ciment perden eficàcia i poden desestabilitzar l'esportista.

La lesió no és greu i amb antiinflamatoris i les visites al fisioterapeuta confien que pugui competir d'aquí a quatre dies.



El Club vol solucions

El president del Club d'Atletisme, Romà Brusés, està indignat amb la situació. Brusés ha explicat que ja hi ha hagut altres casos previs i ha reclamat que se solucioni el mal estat del tartan per proporcionar als atletes unes «instal·lacions de qualitat». Davant la degradació de la pista, el representant de l'entitat esportiva assegura que està estudiant la manera d'arreglar un tram del tartan pel seu compte. «Per part de l'Ajuntament tot queda parat», diu. L'estadi és víctima del vandalisme i robatoris des de fa molt de temps. En resposta a la situació, l'Ajuntament de Figueres preveu tancar el perímetre del complex, instal·lar-hi càmeres de vigilància i renovar la il·luminació. Aquesta darrera serà la primera inversió, amb un cost de 180.000 euros. Els clubs que utilitzen l'equipament estan tips de la situació i amb anterioritat ja han denunciat de forma reiterada la «deixadesa total» de l'estadi.