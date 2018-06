Detingut un camioner a l'AP-7 que quintuplicava la taxa d'alcoholèmia

Un camioner que circulava el passat 18 de juny per l'autopista AP-7 al seu pas per la localitat fronterera amb França de la Jonquera ha estat detingut per quintuplicar la taxa màxima d'alcohol permesa, segons informen els Mossos d'Esquadra.



El detingut és un ciutadà ucraïnès de 43 anys al qual s'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb un nivell d'alcohol penalment punible. Els fets van tenir lloc a dos quarts de vuit del matí, quan el camió circulava en direcció sud i els agents van observar que el conductor podia trobar-se sota l'efecte de begudes alcohòliques. Va donar positiu amb un nivell de 0,83 mil·ligrams per litre d'aire expirat quan el límit màxim permès és de 0,15. Es va immobilitzar el vehicle i se'l va detenir.