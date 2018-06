L'Escala prohibeix el bany a dues platges per un vessament d'aigua bruta

L'Ajuntament de l'Escala va restringir ahir el bany a les dues platges del centre, la Platja i el Port d'en Perris, per problemes a la qualitat de l'aigua després que una avaria a la depuradora causés un vessament d'aigües brutes. Per evitar el risc d'irritacions a la pell es va optar per acordonar i prohibir el bany. La restricció ja s'ha aixecat.

El regidor de Serveis, Robert Figueras, de l'Ajuntament de l'Escala, ha explicat que l'Agència Catalana de l'Aigua els va advertir a mig matí que les instal·lacions de la depuradora de la zona del centre urbà des d'on es recullen i bombegen aigües brutes cap a la depuradora principal del port va deixar de funcionar durant dues hores causant un vessament d'aigües brutes.

La depuradora està situada a la Punta, entre les dues platges afectades.

Figueras remarca que no es tractava d'una contaminació greu però, per evitar qualsevol possibilitat que pogués comportar irritacions a la pell d'algun dels banyistes i de forma preventiva, es van seguir les recomanacions de l'ACA de restringir el bany a les dues platges.

La Policia Local, Protecció Civil i els Mossos d'Esquadra, amb l'ajuda del servei de platges, van procedir a mig matí a col·locar les banderes vermelles de prohibició per senyalitzar el perill, a acordonar la platja i a advertir els banyistes. Les platges van quedar gairebé buides en poca estona.

Agents de la policia local van continuar a la zona informant als que s'adreçaven a les platges. La mesura no va afectar altres zones.

Tot i que encara no ha arribat el període de màxima afluència de turistes, les dues platges estaven força plenes quan es va decidir prendre la mesura. Els banyistes es van quedar sorpresos per la mesura. Alguns van optar per quedar-se prenent el sol.

L'avaria es va resoldre i aquest matí les platges havien recuperat la normalitat.