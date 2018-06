Roses adjudica vigilància privada contra el top manta al passeig

L'Ajuntament de Roses ha adjudicat aquesta setmana el servei de vigilància privada per donar suport a la Policia Local en la lluita contra el top manta al passeig de Santa Margarida. El servei està previst per als propers dos mesos. Se suma a la resta de mesures per intentar minimitzar l'efecte dels venedors ambulants il·legals al passeig.

Dues empreses es van presentar al concurs per oferir el servei durant dos mesos i quatre dies, l'època de màxima afluència de turistes durant la qual fins a quatre-cents manters s'arriben a concentrar al passeig.

El dilluns es va adjudicar a IB2 Seguretat Catalunya per 38.600 euros el servei de vigilància i seguretat privada al passeig Marítim «amb caràcter complementari a l'acció policial per potenciar el control i la prevenció de la venda il·legal».

La vigilància es concentrarà en el tram des de l'avinguda de la Bocana fins a la plaça de les Botxes, d'acord amb tres franges delimitades per a la esva actuació, organitzar diferents torns de servei.

En concret, seran sis els agents de l'empresa privada que es desplegaran al llarg de l'estiu a la zona. És la primera vegada que es contracta. Els vigilants hauran de patrullar acompanyats de la Policia Local. Ho faran a l'hora en què es concentren més venedors ambulants, de les set de la tarda a mitjanit.

Paral·lelament a aquesta mesura, l'Ajuntament ha incrementat el nombre d'agents de la Policia Local que amb els vigilants privats s'espera que siguin 55.

El «top manta» es concentra principalment a un dels trams de Santa Margarida. Des de fa anys es batalla per evitar la presència massiva dels venedors sense èxit. La pressió policial genera sovint tensions.

Fins l'any passat es va treballar en col·laboració amb altres cossos policials que per problemes d'efectius l'estiu passat no hi van ser presents.