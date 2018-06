Malestar entre els turistes que no poden visitar Sant Martí d'Empúries, tancat pel casament de Musk

Els turistes que aquest divendres s'han apropat fins al conjunt històric de Sant Martí d'Empúries, a l'Escala (Alt Empordà), no l'han pogut visitar. Tanques i personal de seguretat han blindat el nucli de població impedint l'accés per totes les entrades. El motiu és la celebració d'una festa prèvia al casament del magnat nord-americà Kimbal Musk. La situació ha despertat malestar entre els visitants. Mentre que alguns s'ho han pres amb resignació, com uns turistes francesos que entenen que es tracti d'una festa privada.

Un dels aparcaments que hi ha just a l'entrada ja avisa els visitants: "Poble i restaurants tancats". Sant Martí d'Empúries és una entitat de població de l'Escala amb molt atractiu turístic. A tocar de les ruïnes d'Empúries, conserva les muralles de l'antiga ciutadella. El nucli urbà està format per un entramat de carrers irregularment distribuïts a partir de la plaça Major. És en aquesta plaça on hi ha els restaurants del nucli i també el lloc on, a partir de les cinc de la tarda, han començat a muntar un escenari just davant de l'església.

El tancament del nucli ha agafat desprevinguts els turistes, que han vist frustrada la intenció de visitar la zona. "Hem vingut a veure-ho expressament i ens trobem que tot el poble està tancat", ha criticat Carme Perarnau. Tant ella com Gregori Fernández lamenten que ni tan sols es pugui passejar pels carrers de Sant Martí. "Ens sembla molt malament, una cosa és tancar un hotel o una església, però tot un poble per molts milionari que siguis és indecent, és el poder del capitalisme de sempre", han opinat.

En una altra de les entrades, sis turistes francesos també s'han quedat sense visita. Ells, però, s'ho han pres amb resignació. "És una llàstima perquè no podem tornar demà", han explicat. Així doncs, acabaran les seves vacances a la Costa Brava sense veure Sant Martí.

Ja a la zona de la platja, la Maribel Ibáñez ha assegurat que li sembla "vergonyós" que no es pugui entrar al poble i critica el paper de l'Ajuntament de l'Escala. "Suposo que els hi deu haver interessat per la pasta però hi ha coses que no estan a la venda", ha afirmat. Al migdia, quan encara no hi havia vigilants de seguretat a cada tanca, Ibáñez ha pogut arribar fins a una botiga que hi ha al poble. "Hem anat a comprar un gelat i aleshores la propietària obria ella mateixa la tanca perquè sinó no hi podia anar ningú", ha dit.