Dos morts en bolcar un camió a l'autopista a la Jonquera

Dues persones han mort aquesta tarda a La Jonquera en bolcar el camió en el que viatjaven en plena autopista AP-7 al seu pas per la Jonquera. El vehicle ha quedat atravessat i ha tallat l'autopista en sentit sud. Això provoca algunes cues, tot i que ja s'està desviant el trànsit cap a la N-II

Rls Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 18.29 hores i encara s'estan investigant les causes per les quals el camió ha bolcat.

S'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i la carretera s'ha tallat en sentit sud i s'han fet desviaments per l'N-II.

Aquesta notícia està en elaboració. Properament s'ampliarà amb amb noves dades. Els lectors que comparteixin aquesta notícia a les xarxes socials, tant a través de la nostra pàgina de Facebook com de Twitter, veuran com a l'interior de l'enllaç es van modificant tant el titular com els subtítols i el text principal.