Denuncien per un delicte d'odi dos veïns de Portbou per acusar els jutges de 'La Manada' de còmplices de violació

Dos veïns de Portbou (Alt Empordà) han acabat denunciats per un delictes d'odi després de penjar una quinzena de cartells amb la foto dels tres jutges del cas de 'La Manada' acusant-los de ser "còmplices" de la violació. Segons ha avançat Ràdio Girona-Cadena Ser, l'advocat dels afectats, Oriol Hernández, ha explicat que un particular va alertar als Mossos d'Esquadra de la situació.



La policia hi va enviar una patrulla i van acabar denunciant els responsables. Tots dos estaven citats a declarar a la comissaria de Figueres entre ahir i avui però s'han acollir al dret a no declarar. Hernández considera que la denúncia "no té cap recorregut" perquè "no atempta contra cap minoria vulnerable" i critica l'actuació dels Mossos a qui, segons l'emissora, acusa de "traslladar por a la gent i no emparar la llibertat d'expressió". Les diligències es trametran ara a la Fiscalia, que haurà de decidir si demana l'arxiu o no. L'advocat ja ha avançat que si la Fiscalia ho demana, s'hi sumaran i que, si no ho fa, ho demanarà ell.





No només deixen lliures agressors sexuals, sinó que, segons l'advocat, els @mossos han denunciat per delicte d'odi un noi i una dona per posar cartells contra #LaManada i els jutges.

Ha passat a #Portbou.https://t.co/ua9X6hpaWa — Ramon Iglesias (@RamonIglesias68) 3 de julio de 2018