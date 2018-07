Dues persones moren després de bolcar un camió a l'AP-7 a la Jonquera

Dues persones han mort aquest dilluns després que el camió en què viatjaven bolqués quan circulava pel quilòmetre 1,5 de l'autopista AP-7, al terme municipal de la Jonquera, en sentit sud. El sinistre no va implicar més vehicles, per la qual cosa no hi va haver més persones afectades. Els serveis d'emergència van rebre l'avís de l'incident cap a dos quarts de set de la tarda.

El camió va quedar entravessat i va bloquejar completament la via en direcció Barcelona, que a banda va quedar plena de la càrrega que duia el vehicle. Segons els Bombers, es tractava d'un camió frigorífic que transportava fruita.

A dos quarts de nou del vespre ja s'havien fet els treballs d'excarceració de les víctimes i un cop retirades les persones de l'interior del camió, es va haver de proseguir a l'aixecament del vehicle i a la neteja de la via, que havia quedat plena del material que transportava.

Arran de l'accident, es van començar a fer desviaments de França cap a l'N-II per evitar el bloqueig. Tot i això, els vehicles que circulaven darrera del camió accidentat van quedar bloquejats a l'autopista sense poder avançar. Amb tot, es va generar un quilòmetre i mig de cua. La via que transcorre en sentit nord està a diferent alçada, la qual cosa impedia el desviament dels vehicles.

Hi van intervenir cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers i dues ambulàncies i un helicòpter del SEM.

La circulació per autopista entre el Voló i la Jonquera en sentit Barcelona va quedar tallada mentre els serveis d'emergència treballaven per retirar el vehicle sinistrat de la via.