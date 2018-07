Rahola: «Catalunya ha fet nosa als Estats des del 1714»

Fill d'una de les nissagues familiars més arrelades de l'Alt Empordà, Josep Rahola d'Espona (1918) ha dedicat tot un segle de vida de fidelitat a Catalunya. Rahola, que fa dos anys va canviar la finca familiar de Fortianell per la residència geriàtrica de Palau, ha sigut un dels dirigents més destacats d'ERC a la comarca i durant vuit anys va defensar els drets nacionals de Catalunya al Senat (1979-1986).

«Jo he assistit a tres proclamacions de república catalana», explica un centenari Josep Rahola, mentre el menjador de la residència es va omplint de familiars per celebrar els seus 100 anys. Recorda la proclamació de Francesc Macià el 1931 prèvia a l'Estatut; la del 6 d'octubre de 1934, quan Lluís Companys va proclamar l'Estat Català i, la més recent, la de Carles Puigdemont el 27 d'octubre de 2017. «Ara tenen la barra de dir que les lleis s'han de complir, però ells no varen complir la de la República», insisteix l'històric polític.

Sobre la situació actual, Josep Rahola està convençut que Catalunya serà independent: «Guanyarem sense guerra, n'estic segur», insisteix, però, amb un segle de vida a l'esquena, és escèptic respecte a Europa: «Catalunya ha fet nosa als Estats des del 1714 perquè els costa dominar-nos», sentencia.

Josep Rahola, enginyer industrial de professió, continua defensant els valors republicans i d'esquerres, alhora que manté el seu compromís catalanista.