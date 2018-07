Salut no decidirà fins el 2019 la ubicació del nou Trueta

El Departament de Salut no decidirà, almenys fins l'any vinent, la ubicació del nou hospital Trueta. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat a Figueres que preveuen enllestir abans de final d'any el Pla funcional sobre el nou Hospital Josep Trueta (el document que definirà les característiques del centre). A més, seran les necessitats i característiques tècniques que reculli aquests document les que determinaran la ubicació. De moment hi ha dues ubicacions sobre la taula: Salt o el barri gironí de Domeny, tal com proposa l'Ajuntamnet de Girona.

El Departament, però, no prendrà aquesta decisió, com a mínim, fins la segona meitat del 2019. I és que, sense tenir el Pla funcional enllestit, Vergés tampoc ha posat data a la construcció de l'equipament sanitari. El lloc es decidirà amb criteris tècnics, però també buscarà el consens del territori.

A més, Vergés ha garantit que mentre no es construeix el nou Hospital, els usuaris tenen el servei garantit i es faran "les reformes necessàries perquè la ciutadania trobi en l'actual Trueta tots els serveis". El Departament també està ultimant també el Pla Estratègic Sanitari de Girona (PeS).

La consellera ha inaugurat aquest matí el nou CAP de Figueres Dr. Josep Masdevall acompanyada de l'alcaldessa de , Marta Felip. L'equipament, que funciona des d'aquest dilluns,dona resposta a una llarga reivindicació de la ciutat. Les obres han durat dos anys i han costat 3,4 milions d'euros.