Una àmplia programació per celebrar les Festes del Carme

Empuriabrava està a punt per celebrar les Festes del Carme. La presentació del llibre Empuriabrava 50 anys donarà el tret de sortida de la festivitat, que se celebrarà del 12 al 17 de juliol. El volum recull les millors imatges dels moments més singulars i de les vivències més sentides que es van produir durant el transcurs del 2017, any en el qual es van celebrar els 50 anys de la creació d´Empuriabrava. La presentació, que tindrà lloc dijous al Centre Cívic a les vuit del vespre, anirà a càr­rec de persones vinculades a Empuriabrava.

Per altra banda, la platja d´Empuriabrava acollirà a les 22.30h una nit de música reggae de primera amb els jamaicans Inner Circle, un dels principals grups del gènere, que actualment estan celebrant els seus 50 anys d´exitosa carrera. S´acabarà la festa amb el punxa discos Lion Ant.

L´endemà, el divendres, tindrà lloc una gran festa a la platja amb l´actuació central de Macaco (22.30 h), concert que es clourà amb l´actuació del DJ Punxa discos Llamp. Prèviament hi haurà la Holi Color Party (18 h) i el XV Festival de Guitarra Girona-Costa Brava amb Massimo Agostinelli i Mauricio di Futvio (20 h, Centre Cívic d´Empuriabrava). També hi haurà activitats esportives com el torneig de futbol platja per a disminuïts psíquics El Dofí.

Dissabte continuaran els actes de les Festes del Carme amb activitats esportives i tradicionals i un sopar popular. Els actes començaran a les 10 h del matí amb el 4rt torneig de Rugbi 7 a la platja, organitzat pel Club Rugby Alt Empordà. Primer es durà a terme la competició infantil i, tot seguit, a les tres de la tarda tindrà lloc la competició sènior.

A les 20 h començarà la Botifarrada popular que organitza la Fundació Oncolliga Girona- Secció Castelló d´Empúries. Una vetllada que estarà amenitzada amb els pilars de la Colla Castellera Vailets de l´Empordà i la música del grup Musimano.

L´autèntica disbauxa arribarà a la nit amb l´espectacle Los 40 on Tour, el xou de referència de l´emissora musical líder a Catalunya, que barreja la millor música amb màping en 3D. La sessió comptarà amb l´actuació dels locutors de Los 40 Catalunya Adrià Ortega i Víctor de la Torre, els encarregats de posar tots els èxits que fan vibrar i que sonen cada dia a Los 40.

El diumenge 15 de juliol tindrà lloc una visita guiada a l´itinerari literari Fages de Climent (11 h, cal reserva prèvia), l´actuació de la Fundación Tony Manero i la música amb Radiocassette Night.

El punt àlgid de la festa arribarà el dilluns 16 de juliol amb la processó de la Verge del Carme pels canals d´Empuriabrava, a partir de les 19h. Una tradició que any rere any reuneix centenars de visitants i que estarà amenitzada per la xaranga Los Labradores. També serà el dia que tindran lloc els actes més tradicionals: els pilars de la Colla Castellera Vailets de l´Empordà i l´actuació de la Colla Gegantera i els Grallers de Castelló (plaça de les Palmeres, 19.15h), les sardanes amb la Cobla Rossinyolets i la Cobla Castellonina (plaça de les Palmeres, 19.45 h), la Benedicció i cants a la Verge del Carme (plaça de les Palmeres, 20h), la sardinada popular (passeig marítim, 20h) i l´espectacle piromusical (passeig marítim, 23h).

La sardinada popular serà en memòria de Francesc Cabot, a benefici de les persones malaltes de càncer. Organitzada pels Amics de Francesc Cabot i l´Associació de Veïns Rosa dels Vents, la vetllada comptarà amb l´exhibició de Balls en Línia-Country i ball amb l´orquestra Nueva Alaska. Clourà la festa el gran espectacle piromusical amb gran castell de focs.

El programa s´allargarà fins al dimarts amb el concert internacional de Jeane Manson & The Gospel for All a la basílica de Santa Maria de Castelló d´Empúries.