Els carregadors de cotxes elèctrics de Figueres, pendents d'Endesa

Figueres fa setmanes que ha habilitat punts de càrrega per a cotxes elèctrics en diversos espais de la ciutat, però encara no han entrat en funcionament. Segons va explicar el regidor de Mobilitat, Francesc Cruanyes, falten uns tràmits amb la companyia elèctrica Endesa i fins que aquests no es resolguin, no es podran utilitzar.

Cruanyes ho va explicar en el darrer ple municipal en resposta a una pregunta formulada pel regidor del PP, Diego Borrego. «Fa dies que ja haurien d'estar en marxa», reconeixia Cruanyes, «però falten uns tràmits que no depenen de nosaltres que tenim més que reclamats a Endesa». Segons el regidor, «tan bon punt la companyia els faci, es posaran en funcionament». Fins ara, Figueres no disposava de cap punt a la via pública on poder recarregar els vehicles de motor elèctric i només se'n podien trobar en aparcaments privats. Fa un any es va anunciar la decisió d'implantar aquests espais de recàrrega a la ciutat que situa el govern en l'aposta per la mobilitat neta i sostenible.