Un incendi crema en un marge de Garriguella

Un foc va cremar ahir al vespre al marge de la carretera C-252 a l'altura de la localitat alt-empordanesa de Garriguella. Els efectius dels Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les set i es van desplaçar fins al punt quilomètric 50 d'aquesta via amb tres dotacions, tot i que en un inici se'n van activar algunes més que no van arribar a participar en l'extinció. L'incendi va cremar una zona de vegetació en un marge de la carretera i, en poc més d'una hora, es va poder donar per apagat. A causa de l'incident, des del Servei Català de Trànsit van informar que havien tallat la carretera en els dos sentits de la marxa. A dos quarts de nou va quedar oberta un altre cop.