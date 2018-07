Mor la fotògrafa figuerenca Maribel Ruiz de Erenchun

La fotògrafa Maribel Ruiz de Erenchun, que va treballar a Diari de Girona entre 1998 i 2000, va morir diumenge després de més d´un any de cruel malaltia. A més de treballar per aquest diari, Maribel Ruiz havia col·laborat amb El País i amb el setmanari L´Empordà. Va ser també col·laboradora d´El Bulli –tenia una estreta relació amb Ferran Adrià i Juli Soler– i va ser l´autora de les fotografies de llibres com 'Un dia en el Bulli' i 'El menjar de la família'.

Els darrers temps es dedicava essencialment a fotografiar cantants i músics de prestigi mundial unint així dues de les seves passions: música i fotografia. Havia viatjat a Nova York i a Nova Orleans, d´on havia tornat amb fotografies dels grans del jazz. Per descomptat, no desaprofitava l´ocasió de viatjar també a Madrid i Barcelona quan hi havia un concert del qual creia poder-ne treure bones imatges. Un detall parla de la passió que posava en la seva feina: els darrers temps, ja en cures pal·liatives de l´hospital, continuava treballant amb el portàtil, editant les fotografies de músics que volia publicar properament en un llibre. No ha pogut ser. Però d´alguna manera sí que podrà fer-se. Alguns dels seus col·legues fotògrafs s´han proposat acabar la tasca d´edició que va començar Maribel Ruiz de Erenchun i tirar endavant la publicació del llibre, que seria tot un homenatge.

Això, pel que fa a la vessant professional. Pel que fa a la personal, els seus amics feien ahir un reconeixement el seu caràcter i recordaven la fidelitat i amor que els havia mostrat. Potser per això la molestava profundament la manca de fidelitat i de compromís que en els darrers temps sembla haver arrelat a la societat. «Era una dona que encarava la feina i la vida amb potència», resumia ahir un fotògraf que la va conèixer bé.