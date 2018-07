L'Ajuntament de Roses contracta set treballadors del programa d'inserció

L'Ajuntament de Roses ja ha contractat set treballadors dins el programa «Treball i Formació, subvencionat pel SOC, dirigit a afavorir la contractació de persones en situació d'atur perquè duguin a terme accions d'experiència laboral i formatives. Quatre d'aquests contractes tenen un durada de sis mesos, que finalitzarà el proper 21 de juliol, mentre que la resta són d'un any de durada. Les places ofertades han estat dos peons de jardineria, dos peons de pintura per al servei de senyalització i tres places d'auxiliars administratius per a la digitalització de la documentació de l'Arxiu Municipal.