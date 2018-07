Nous atacs de llop a la Catalunya Nord

La zona d'Aude, a la Catalunya Nord, estan preocupats pel que creuen són atacs de llops. El darrer va ser la dimecres.

Segons relata el diari l'Independant, Daniel Castignoles, un criador de Plavilla, va alliberar les seves ovelles sobre les deu del matí. Va marxar a una reunió a Saint-Julien-Briola que el ramat estava bé. Però l'alcalde de la localitat, Francis Andrieu, va veure una ovella destripada en passar per la zona.

L'Oficina Nacional de Caça i Fauna Salvatge (ONCFS) està portant a terme una investigació per assegurar-se que els atacs que s'han patit són de llop.

Els criadors, explica el mitjà, estan força molestos perquè no és el primer atac i a plena llum del dia.

A Lozere, "els anàlisis han demostrat que tenien un llop de Bulgària. Algú el va posar allà. També estem esperant els anàlisis genètics", diu Yann Vétois, un criador. Els resultats s'esperen per aquest mes.

"Les captures de fotos de llop són preses regularment per trampes fotogràfiques", explica Vétois, però no disposen de les imatges fins que han passat tres mesos i no poden prendre les mesures oportunes.

Mentre els responsables polítics argumenten que no poden obtenir diàriament les imatges, el criador es mostra molest perquè creu que les tècniques d'avui en dia permeten que sigui així.

"Necessitem permís per matar a l'Aude", assegura el president de la Cambra d'Agricultura, Philippe Vergnes.

