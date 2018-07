Roses rep un nou creuer de luxe amb turistes d'EUA

Roses va rebre ahir per primer cop la visita del creuer de luxe Sirena de la companyia Oceania Cruises. Amb 541 passatgers, majoritàriament d'Estats Units, i 298 tripulants, va fondejar a la badia durant tot el dia. El vaixell va arribar provinent del port de Barcelona i va marxar sobre les set de la tarda rumb al port de Sète. Durant el dia, els passatgers van visitar diferents punts d'interès de la comarca. Des de l'inici de la temporada, el 6 de maig, fins a la darrera escala prevista el 24 de novembre, es preveu que Roses rebi 9.500 passatgers i 13 escales. Les xifres multipliquen per quatre el nombre de passatgers i per tres la quantitat d'escales de l'any passat.

El 60% de línies de creuer que visitaran el port aquesta temporada seran de luxe. A més, destaca l'estrena de les companyies nord-americanes Oceania i Crystal i l'afluència més gran de creuers durant els mesos d'octubre, setembre i juliol. L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, van visitar el vaixell i van fer lliurament al seu capità de la tradicional mètopa amb què es commemora la primera arribada al port rosinc.