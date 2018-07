Llibres Text tanca la seva botiga a Figueres i la transforma en una llibreria en línia

L'empresa Llibres Text, fundada el 1979, naixia a Figueres com una llibreria familiar amb botiga al carrer Sant Llàtzer. Des d'aquells inicis han passat pràcticament 40 anys i la irrupció de les noves tecnologies i el canvi d'hàbits dels consumidors els ha empès a transformar-se. Ja fa uns anys que van fer el salt a la venda en línia, que compaginaven amb la botiga física al centre de Figueres, però fa un mes que aquesta ha tancat. Així, es consolida com a llibreria en línia.

L'èxit d'internet els ha permès prescindir de la botiga que fins el passat 4 de juny funcionava al carrer Muralla de Figueres. Llibres Text està especialitzada en la venda de llibres escolars, però també té literatura i material educatiu. Ara, tota l'activitat està centralitzada al centre de distribució de Vilamalla.

Ja fa temps que van implantar les noves tecnologies i la tendència del mercat «ens ha obligat a reconèixer que realment venem més en línia que en una botiga, motiu pel qual hem decidit tancar-la», explica Patrícia Serrat, consellera delegada de l'empresa juntament amb la seva germana Núria Serrat.

Són poques les empreses que poden sobreviure només amb les vendes a internet i sovint els portals en línia són utilitzats com un complement de la botiga a peu de carrer, però el cas de Llibres Text es diferencia de la resta.

«Quan la tecnologia no estava implantada, ens desplaçàvem a les escoles», explica Serrat. Però la tendència de viatjar amb la furgoneta ha canviat i les escoles també han apostat per la venda a través de la plataforma digital.

Un cop tancada la botiga del carrer Muralla, n'han obert una de temporal al carrer Pous i Pagès per donar suport a la primera campanya escolar sense presència física, però la tendència és que també es tenqui.



L'expansió empresarial

L'empresa va treballar des dels inicis per superar les fronteres de la comarca i fer el salt a tot Catalunya -una expansió que va facilitar l'arribada d'internet- i que els ha permès ampliar i augmentar la presència geogràfica amb molta més rapidesa. I és que més enllà d'una llibreria, és una distribuïdora de llibres de text que serveix a Catalunya, les illes Balears i l'Aragó. A més, ven tant pel seu portal web com per Amazon, on és una de les llibreries «més ben valorades».

La conversió a llibreria en línia els ha obligat a traslladar tot el personal a unes instal·lacions a Vilamalla, on actualment hi treballen 22 persones fixes i amb pics que poden arribar a la seixantena durant l'estiu. Això els permet unificar processos i fer-los més àgils en un context en què la competència es concentra en les grans distribuïdores del mercat.

A Serrat, però, no li preocupa que el tancament de la botiga física els faci perdre presència a l'Alt Empordà. «Tenim un nom que ens acredita i no deixem de ser un referent per la comarca perquè continuem existint», diu.

Des de la primera botiga al carrer Sant Llàtzer, la companyia ha anat creixent i ha tingut diferents punts de venda, però sense predre la filosofia familiar i «donant un bon servei».