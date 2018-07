L'«In my feelings challenge» és un repte que s'ha posat de moda i que consisteix en baixar del cotxe amb marxa, sovint com a pilot, i ballar al ritme de la cançó de Drake en paral·lel, al costat. A l'Alt Empordà, un vídeo penjat per la vilabertanenca Sara Ferreira Baños s'ha viralitzat en tres dies. La patinadora del Patinatge Artístic Figueres, de 17 anys, ha aconseguit més de 800.000 reproduccions -i més de 45.000 m'agrada- en el seu compte d'Instagram.





Aquest acte ja s'ha cobrat més d'un accident a llocs com els Estats Units i s'ha posat en dubte la seva seguretat , si bé l'«In my feelings challenge» de Ferreira es desenvolupa sense cap altre cotxe als voltants.La banda sonora la posa l'últim èxit del raper canadenc Drake, In my feelings, i la coreografia l'han convertit en el ball de l'estiu celebrities d'arreu del món.