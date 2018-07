Figueres haurà d'invertir 3,7 milions per posar a punt l'estadi Albert Gurt

L'Ajuntament de Figueres haurà de fer front a una inversió de 3,7 milions d'euros per arranjar les deficiències i posar a punt l'estadi Albert Gurt. Les millores es portarien a terme entre 2018 i 2021, tot i que les més urgents es faran aquesta tardor. Les inversions més costoses seran la construcció de vestidors, locals, magatzems i la pista, que es portaran a terme el 2020. El que encara no té data és la creació d'una central de biomassa que alimentarà altres equipaments i costarà 1,3 milions. El regidor d'Esports, Jordi Masquef, ha explicat que les actuacions més urgents consistiran en la millora dels accessos amb l'asfaltatge del vial entre l'estadi i el Parc-Sol (39.000 euros), el canvi de làmpades per nous focus LED (10.214,82 euros), i la instal·lació de càmeres de videovigilància al complex esportiu (15.000 euros). Un dels problemes de l'estadi és el vandalisme. L'accés és fàcil i qui ho fa causa destrosses i fins i tot robatoris.



Aturar el vandalisme

L'Ajuntament ha informat que tres de les càmeres estaran destinades específicament a evitar intrusisme i vandalisme perquè són les causes de part dels desperfectes en les instal·lacions. La planificació de l'Ajuntament planteja per a l'hivern del 2018, la substitució de les torres d'il·luminació actuals per unes de noves amb tecnologia LED. Es tracta d'una de les inversions importants que està quantificada en 199.992 euros. Els treballs es portarien a terme entre el desembre de 2018 i el febrer de 2019.

I per a finals del 2019, s'ha planificat una de les actuacions més demanades, que és la instal·lació d'una tanca perimetral per evitar actes delictius, amb un cost de 280.000? . La tanca seria similar a la instal·lada al nou CAP Josep Masdevall. La resta d'actuacions es contemplen a més llarg termini. Està previst construir dos nous vestidors, dos locals i magatzems de material amb coberta a mode de grada. El projecte es va redactar el 2010 amb un cost de 388.738 euros per a cadascun dels mòduls. Està previst que es construeixi el novembre del 2010. L'octubre d'aquell any se substituiria la pista d'atletisme que actualment està en força mal estat. El cost és de 380.000 euros.

Una altra de les propostes projectades inclosa en la planificació és la instal·lació d'una central de biomassa per dotar d'energia els dos pavellons poliesportius, la piscina municipal, l'institut AlexandreDeulofeu, l'estadi Albert Gurt i l'hospital de Figueres. El cost total és d'1,3 milions d'euros però encara no té data d'execució. Finalment el projecte contempla el cost de substituir la gespa artificial del'estació per a la pràctica de l'esport. Suposarà una inversió de 325.000 euros i es portarà a terme quan sigui necessari. El regidor d'Esports, Jordi Masquef, remarca que aquestes inversions que s'han de realitzar permetran posar al dia l'equipament. Així mateix, recorda la importància de dur a terme inversions anuals per fer actuacions de manteniment i evitar així el deteriorament d'equipaments que han patit la manca històrica d'inversió durant molts anys, des de la seva construcció, i que ara és urgent posar al dia. Masquef ha afegit que s'ha adquirit aquest compromís amb els clubs usuaris després d'exposar-los els costos de cada actuació i fer una planificació realista per poder complir-ho.

L'estadi Albert Gurt compta amb un camp de futbol amb gespa artificial; una pista d'atletisme de 400 metres de sis carrers; dues zones de salt de llargada; una de salt d'alçada; una zona de salt de perxa; i una zona de llançament de pes; i la resta de serveis com vestidors.



La lesió d'una atleta

La falta d'inversió dels darrers anys i el vandalisme han fet que tingui greus mancances que han suposat les queixes dels clubs.

El tartan té bonys, forats i esquerdes que els corredors han d'esquivar. Això ha fet que fins i tot una atleta es lesionés.