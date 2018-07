Figueres vol fer un pàrquing gratuït amb 330 places a l'antic camp de futbol del Far

L'equip de govern de Figueres portarà al ple d'aquest dijous un conveni per llogar l'antic camp de futbol del Far d'Empordà per convertir-lo en un aparcament gratuït amb 330 places. L'espai compta amb més de 9.800 metres quadrats i està situat a l'avinguda Vilallonga, a tocar de la carretera de Roses. L'acord, que haurà de ser ratificat pel plenari, estableix un arrendament de 7 anys a raó de 47.812 euros anuals (3.984 euros al mes) i la possibilitat d'exercir l'opció de compra a partir del cinquè any. També contempla que el nou POUM pugui qualificar aquests terrenys com a cessió gratuïta.