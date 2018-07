Figueres es reunirà amb la policia per frenar la protesta

El govern municipal de Figueres ha convocat els representants de la Guàrdia Urbana a una reunió demà. És just el dia en què han anunciat que deixaran de fer hores extres, tips dels incompliments. Acusen el consistori de no voler incorporar més efectius i de no aplicar la valoració dels llocs de treball. A més, divendres un policia es va atrinxerar perquè no li pagaven 1.000 euros associats al reconeixement de 30 anys al cos (un jutjat li va donar la raó). El govern ja ha emès el decret de pagament.

Fonts de l'Ajuntament posen de manifest que fa temps que es negocien les reivindicacions. Respecte a la incorporació de nous agents, admeten que els 71 actuals són insuficients i se'n necessiten 93 però asseguren que se'n van incorporant i es van convocant noves places.

La decisió de deixar de fer hores extres compleix amb l'amenaça que al maig van fer els treballadors amb una protesta al ple. Demanen que s'apliqui la catalogació dels llocs de treball aprovada el 2012 i la flexibilitat horària que s'aplicava en càrrecs de confiança però no al personal. Acusaven el regidor de Recursos Humans, Jordi Masquef, d'ignorar-los. Aquest es va comprometre a aplicar la flexibilització horària però, quant a la catalogació, el govern sosté que aplicar-la no seria legal i implica una pujada de sous. Per això van dir que s'estudiaria la legalitat i si es pot assumir econòmicament.



Escalada de protestes

Van advertir d'una escalada de protestes i aquesta setmana han anunciat que deixen de fer hores extres. Cada agent fa una mitjana de 150 hores extres cada any i són imprescindibles quan hi ha grans esdeveniments com l'Acústica.

La mesura entra en marxa dimecres, el dia en què el govern de Marta Felip té previst convocar a una reunió per intentar dissuadir-los.

Respecte a l'agent que es va atrinxerar, s'ha informat que ja hi ha el decret de pagament. Recorden que un altre jutjat sentencia just el contrari. La problemàtica sorgeix perquè es va decidir deixar de donar els 1.000 euros quan es concedia el reconeixement pels 30 anys de servei perquè no s'ajustava a la llei.