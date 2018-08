Els treballadors de l'Ajuntament de Figueres es planten

Els treballadors de l'Ajuntament de Figueres han decidit plantar-se i exigir als representants polítics que se sentin a negociar les nombroses reivindicacions que s'arrosseguen. La Guàrdia Urbana des d'avui no farà hores extres i la resta de personal s'hi suma. A més, passaran automàticament a fer 35 hores setmanals i anuncien un seguit de protestes. L'Ajuntament va anunciar per a avui una reunió però han indignat els treballadors perquè només s'ha convocat un sindicat. «Torna a fer irregularitats», diuen, i «no ho aconseguiran». L'Assemblea General dels treballadors ha acordat per majoria absoluta dels assistents «donar ple suport a la Guàrdia Urbana sobre la decisió de no fer més hores extres» i adverteixen que «no seran els únics que deixaran de fer-ne».

Així ho anuncien al butlletí intern «El noi del sucre», en el qual informen també de la votació de tornar a realitzar la jornada setmanal de 35 hores de forma immediata. Els treballadors preveuen una escalada d'accions. S'assistirà al ple per expressar el malestar dels treballadors per la gestió del personal que porta a terme l'Ajuntament.

D'altra banda, s'acorda convocar tots els treballadors que durant el temps d'esmorzar, els dijous a les deu, es concentraran a la plaça de l'Ajuntament per visualitzar públicament la mala gestió.

CISF, SAP-PL, UGT i Comissions Obreres són els sindicats que representen els treballadors.

Un portaveu de l'Assemblea ha explicat que el principal problema és que els representants polítics continuen ignorant les reivindicacions del personal. No es compleixen molts punts del conveni, no s'ha aplicat la valoració dels llocs de treball i tenen dificultats per dialogar sobre la seva situació. Segons ha manifestat aquest membre del comitè d'empresa, és «desídia total».

La Guàrdia Urbana no farà hores

Per això, per unanimitat dels assistents a l'assemblea general s'han plantat i exigeixen asseure's a negociar.

La Guàrdia Urbana des d'avui no farà hores extres. Reclamen que s'apliqui la valoració dels llocs de treball aprovada el 2012 i la flexibilitat horària. I necessiten més agents. L'Ajuntament va informar a Diari de Girona que se'ls havia convocat per a avui. Però només s'asseurà a la taula el sindicat SAP-PL.

L'Assemblea General ho qualifiquen d'«insultant» perquè «l'Ajuntament torna a fer irregularitats, convocant negociacions parcials, sense ordre del dia, amb l'únic objectiu de conformar els treballadors». Sergi Fernández, del SAP-PL, diu que hi assistiran però adverteix que «ni paralitza res, ni en port sortir un acord, cosa que això no treu que ens asseurem a la taula i a veure». Des del sindicat CSIF, Rafa Sánchez, posa de manifest que les coses no es fan així. Han comunicat al regidor de Recursos Humans, Jordi Masquef, que «la negociació es fa a la mesa general, no en despatxos tancats, sense llum ni taquígrafs».