Unes 200 persones clamen a Cadaqués contra les darreres agressions sexuals que hi hagut al municipi

Lectura del manifest en què es reclama que les agressions sexuals que hi hagut a Cadaqués recentment no quedin impunes Mercè Mayné/ACN

Unes 200 persones s'han aplegat aquest dissabte la vespre a la plaça del passeig de Cadaqués per mostrar el seu rebuig davant dos casos recents d'agressions sexuals que s'han produït al municipi i que ja han estat denunciats. Al crit de 'No és No!' s'ha reclamat que aquests atacs no quedin impunes i s'ha llegit un manifest per a la llibertat sexual i contra els atacs masclistes.

Un noi de 25 anys va ser detingut dimecres per agents dels Mossos i la Policia Local per agredir presumptivament una menor. Els fets s'haurien produït la matinada de dimecres a la zona d'oci nocturn del municipi, cap a quarts de sis del matí al carrer Miquel Rosset.

El noi, de nacionalitat francesa i veí de Portbou, hauria conegut la víctima aquella mateixa nit i després, segons avançava Diari de Girona es va emportar la noia a un portal fosc on l'hauria intentat forçar a mantenir relacions sexuals. Ella s'hi hauria negat i va acabar amb lesions a les extremitats.

Dies abans, una altra noia també va denunciar una agressió semblant. En l'acte de protesta han participant membres del consistori així com la periodista Pilar Rahola.