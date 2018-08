Zoo, Bananna Beach i Muchachito, a les Barraques

Durant els cinc dies de barraques l'espai del recinte firal de Roses s'omplirà de grups amb segell propi i d'estils ben diversos, amb apostes tan fortes com la de Zoo, Bananna Beach, Seguridad Social i Muchachito. Tot plegat tindrà lloc a l'escenari que s'habilitarà a l'antic càmping Bahía, on també compartiran espai amb les atraccions i la resta de parades de la fira. Tots els concerts, menys el del diumenge dotze, que començarà a les 22h, s'iniciaran a les 23 h.

La primera nit jove serà el divendres 10 d'agost i serà una de les més fortes de la programació de barraques d'enguany. L'encetarà el grup figuerenc Julay's, que ja va passar per l'escenari de barraques a la Festa Major de fa dos anys i que va deixar molt bon gust de boca als espectadors amb un equilibri de versions amb tastets de cançons pròpies. Després d'aquesta primera experiència musical, actuarà el grup valencià Zoo, que ja va deixar el llistó molt elevat al festival Viña Rock amb la presentació d'un nou single, «Omertà», que fa una crítica mordaç a la censura mitjançant tots els ingredients (rap, ska, breackbeat) representatius que caracteritzen la banda. Tot i haver nascut tot just fa quatre anys, ha recorregut places i festivals de tot el país i amb dos àlbums a l'esquena, l'últim dels quals va sortir l'any passat i que es titula «Raval».

La segona nit l'estrenarà el grup empordanès de rock Parrak, que combinarà molt bé amb el valencià Seguridad Social, referent de la Movida dels 80 i també del rock espanyol.

La tercera nit serà ben diferent de la resta, ja que cap grup tocarà a l'escenari del recinte firal. En el seu lloc ho faran els DJs Cèsar Meana i Daniel Gon, com a tribut a l'emblemàtica discoteca Picasso. En aquesta ocasió, a més, el concert-tribut començarà a les 22 h, una hora abans del que seria habitual.

La nit del dilluns començarà amb l'actuació del grup de rock A Kontra Pelo que farà un repàs de música rock espanyola dels 80 fins avui. El grup de versions manresà Autoput, compost per cinc joves, anirà una mica més enrere en el temps i iniciarà el seu repertori a partir dels 60. Aquest any es dona la circumstància que ha tornat als escenaris després de tres anys de silenci amb un repertori de cançons que repassa clàssics de la història del rock-and-roll.

L'última nit de barraques serà potent i compartirà estils molt variats. El grup empordanès Bananna Beach, que ja és conegut pels rosincs per la seva actuació a l'escenari de barraques de la Festa Major del 2015, enguany hi tornarà en el marc de la seva nova gira «Rico i Suave mambo tour», un repertori ple de ritmes de «rumba tropical catalana», tal i com es defineix el grup.

El grup «Muchachito Bombo Infierno», d'una trajectòria de més de deu anys de vida a escenaris del país i també del continent, és l'última de les apostes musicals del consistori rosinc enfocades al públic jove, i serà el grup encarregat de tancar l'edició de barraques d'enguany.

Més enllà de la programació de barraques, l'últim concert de Festa Major es farà al passeig marítim de Roses a les 22:15h amb el grup Fugados de Alcatraz.