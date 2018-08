Canviem Figueres és el nom de la llista que es presentarà a les eleccions

La plataforma ciutadana que es presentarà a les properes eleccions ja ha escollit el nom que els representarà. Canviem Figueres és el nom escollit amb el qual esperen presentar-se perquè «la ciutat necessita un revulsiu».

Fins ara hi ha unes 66 persones inscrites al grup, va explicar ahir un dels impulsors de la plataforma, Alfons Romero. La propera llista «amb més de seixanta persones la tenim sobradament però buscarem la millor llista, no tenim pressa, ara estem centrats a la fase de discussió del programa». Han començat les comissions i s'hi treballarà a fons passat l'estiu. Neixen i es presentaran «amb voluntat d'incidir en el plenari municipal» però no seran un grup convencional sinó una plataforma.