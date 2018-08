Un veler apareix encallat a la badia del Port de la Selva sense tripulants

El veler a la badia del Port de la Selva, on va haver de ser rescatat per Salvament Marítim.

El veler a la badia del Port de la Selva, on va haver de ser rescatat per Salvament Marítim. Jordi Hernáez Sardà

Un veller va haver de ser rescatat ahir de la badia del Port de la Selva després que quedés encallat a la platja. Els tripulants el van fondejar a la badia i van posar-se a dormir al veler d'uns amics que també es trobava a la badia. Salvament Marítim es va encarregar de remolcar-lo fins al port. Salvament Marítim va rebre una trucada de la Guàrdia Municipal del Port de la Selva pels volts de dos quarts de vuit del matí que hi havia un veler, de vuit metres d'eslora francès, encallat davant la platja de la Ribera de la població. A la zona en aquell moment hi bufava forta tramuntana. Ràpidament, segons fonts de Salvament, es va activar la Salvamar Alnilám, que va comprovar els fets i es va acostar cap a l'embarcació. En trobar-se tan a prop de la platja no van poder accedir al veler. Quan van poder van comprovar si hi havia tripulants i van veure que estava buida, es va iniciar una recerca i van poder trobar el patró, que estava en un altre veler de la zona. Salvament Marítim va iniciar l'operatiu de rescat i al llarg del matí van fer el trasllat del vaixell fins a la zona del port perquè se'n pogués fer càrrec el seu responsable. El regidor de Governació del Port de la Selva, Roger Pinart, va explicar que es tractava d'uns ciutadans francesos que haurien fondejat el veler durant la nit a la badia. En comptes de quedar-se al seu interior van traslladar-se al d'uns amics que es trobava molt a prop per passar-hi la nit.



Entrada de tramuntana

L'entrada de la tramuntana va fer que l'àncora es desanganxés del fons i el vaixell acabés a la deriva i s'encallés a tocar la platja. «No ha quedat gaire clavat de la quilla», diu Pinart, i això va permetre que el trasllat a port fos molt ràpid.

El regidor posa de manifest que sovint els que arriben en vaixell opten per evitar pagar i prefereixen ancorar-lo a la badia però no s'adonen del perill quan bufa vent de tramuntana. Per això cada any han de rescatar embarcacions que es troben en situacions similars.

Aquest estiu és la segona vegada que s'ha de remolcar un vaixell. El primer va ser fa unes setmanes amb l'entrada d'un grop. Va anar a la deriva a la mateixa zona i també amb l'arribada del vent. L'any passat van ser diversos els vaixells que van patir incidents. En un dels casos es va enfonsar a la badia.