Veu un control policial, fuig i circula temeràriament per l'N-II de Bàscara a Pontós

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor a Bàscara per fugir d'un control policial i circular temeràriament per l'N-II.

Durant la fugida va intentar atropellar un agent i va causar danys a una moto dels policies.

L'arrestat és un veí de Sant Pere de Torelló (Osona) , de 40 anys. Ha quedat arrestat com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, un delicte d'atemptat i un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

Els fets van passar ahir al migdia durant un control genèric de trànsit que s'havia muntat a la carretera N-II, dins del terme municipal de Bàscara. Durant l'operatiu els agents van observar com un turisme feia un avançament antireglamentari en una de les cruïlles de la població.

Immediatament els policies van iniciar un seguiment per tal d'aturar-lo i notificar-li la corresponent denúncia administrativa, però el conductor va fer cas omís a les indicacions policials i va fugir accelerant i circulant a gran velocitat.

El conductor, i únic ocupant del vehicle, va circular fent avançaments en revolts perillosos posant en risc la resta d'usuaris, sense respectar les línies contínues ni els canvis de rasants.

En la fugida el cotxe va sortir de la N-II per incorporar-se a la GIP-5126, en direcció a Pontós, i es va endinsar per un camí de terra fins accedir a dins d'un camp. Com a conseqüència d'aquesta maniobra, el vehicle va patir danys a la part frontal i als baixos.

Tot seguit, el agents van veure que s'aturava amb la clara intenció d'ocultar-se. Immediatament se'l va advertir novament que desistís de la seva actitud, però el conductor, en comprovar que s'aproximava un policia a peu, va engegar el motor, va iniciar la marxa enrere amb la intenció de fugir, va causar danys a una motocicleta policial i va intentar atropellar l'agent. En veure aquesta acció, el mosso va saltar i va evitar l'atropellament.

Finalment, els agents van aconseguir obrir la porta del turisme, apagar el motor i detenir al conductor.

El detingut, que té antecedents, ha passat avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.