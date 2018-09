El Museu de l'Empordà digitalitzarà les obres "més emblemàtiques"

El Museu de l'Empordà continua reinventant-se amb la voluntat de donar-se a conèixer i atraure nous públics. La dinamització a les xarxes socials serà clau en el nou projecte comunicatiu de l'equipament i per aconseguir-ho s'han impulsat diverses propostes: renovar el logotip, obrir nous perfils a Twitter i Instagram i la digitalització de deu obres per l'aplicació Second Canvas.



"Hem triat les més representatives de la col·lecció del Museu per tal que ens permetin traçar un relat entre les peces", explica el director Eduard Bech. S'han escollit obres de Salvador Dalí, Ramon Reig, Suñé, Massot i Nonell, entre d'altres. Els quadres es digitalitzaran amb alta qualitat i es podran visualitzar gratuïtament a través de l'app Second Canvas, que ja recull obres d'un centenar de museus d'arreu del món.



El projecte de dinamització també inclou una nova imatge corporativa amb el recent estrenat logotip del Museu que consisteix en una abstracció de les lletres "M" i "E" amb càpsules verticals i horitzonals que han de permetre connectar amb el públic i "que ens identifiquin clarament".



El nou logotip va acompanyat de la creació de nous perfils a les xarxes socials: Twitter i Instragram. A Facebook ja hi és present. El Museu ha llançat un vídeo promocional per donar-se a conèixer:





L'aventura tot just comença! Esperem poder compartir amb vosaltres moltes històries! https://t.co/dtTLopjEaz — Museu de l'Empordà (@museuemporda) 14 de septiembre de 2018