Figueres commemorarà l'1-O amb la instal·lació d'una placa a la plaça de l'institut Muntaner

Figueres commemorarà l'1-O amb el descobriment d'una placa amb el nom d'1 d'Octubre a la plaça de l'institut Ramon Muntaner. L'acte es farà el dia que se celebra un any del referèndum a partir de les vuit del vespre i també es projectarà un audiovisual sobre aquell dia. La Comissió del Nomenclàtor de la ciutat va aprovar, a proposta del ple municipal, la instal·lació de la placa en aquest espai on centenars de persones que es van concentrar per seguir els resultats del referèndum. La jornada s'acabarà amb l'actuació musical de la cantautora Rusó Sala.