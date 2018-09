Els Bombers de Figueres es traslladen al nou edifici del parc

Els efectius del parc de Bombers de Figueres van abandonar ahir els mòduls prefabricats i ja han estrenat el nou edifici, segons han confirmat fonts del departament d'Interior. Inicialment es preveia que el trasllat es realitzés la setmana vinent perquè estaven pendents de la connexió telefònica. Ben aviat es podran començar a desmuntar les estructures provisionals que han acollit els efectius del parc en els darrers mesos.

El trasllat ha tardat més del previst malgrat que les obres fa setmanes que estaven pràcticament enllestides. De fet, el mes passat els Bombers van criticar que havien hagut de passar tot l'estiu en els mòduls prefabricats i les molèsties que els havia ocasionat.

Les reformes es van iniciar el juliol de l'any passat i han comportat una inversió d'1,15 milions d'euros. L'actuació ha consistit en millorar les instal·lacions de la zona de cotxeres, que es trobava en molt mal estat, i la creació de noves dependències. En total, el parc de Bombers ha passat dels 1.062 metres quadrats als 1.295.

Les obres han anat avançant sota el calendari previst i s'han executat per fases per tal de garantir que els bombers poguessin continuar treballant. Els treballs de la primera fase es van centrar en les cotxeres i la creació d'espais annexos. Respecte a la segona fase, aquesta és la que ha representat un volum d'obra més important, perquè s'ha hagut d'enderrocar una part de les construccions existents. Ha sigut precisament aquesta reforma la que ha obligat els agents a traslladar-se als mòduls prefabricats. I és que l'obra principal ha consistit en aixecar un edifici de dues plantes amb dependències com ara la cuina, la sala d'estar i les habitacions. Per això, els efectius es van haver d'instal·lar als mòduls. El trasllat de les dependències en aquests espais provisionals ha provocat problemes de convivència, ja que diàriament hi coincidien una quinzena de persones. A més, algunes estances no tenien aire condicionat i no hi havia prou espai per guardar els equips.

Segons ha explicat amb anterioritat el delegat sindical de prevenció de riscos laborals, Pep Cantón, l'obra s'havia de recepcionar al juliol. Aquesta recepció no es va fer perquè hi havia treballs pendents, però tot i això no s'hi va treballar durant tot l'agost. Interior atribuïa aquest retard a les vacances d'estiu. A més, el sindicat denunciava que hi havia «errades» en l'execució de l'obra, com mals acabats, mobiliari que es mou o maquinària del gimnàs que no funciona correctament. Malgrat tot, fonts d'interior assenyalen que ja estan enllestides les obres i ahir el trasllat va ser una realitat. En referència a l'estat de l'entorn -sense voreres i amb la pavimentació en mal estat-, l'Ajuntament ha assumit el compromís de millorar els voltants.



Reivindicació històrica

La reforma del parc de Bombers de Figueres és una obra llargament reivindicada pel cos, que ja feia anys que reclamava o bé que s'arrangés l'actual o que se'n construís un de nou. Finalment la Generalitat va optar per reformar l'actual davant l'elevat cost econòmic que suposava la construcció d'un nou parc de Bombers.