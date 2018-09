El Consell rebaixa més d'un 10% la taxa de residus als ajuntaments

El Consell Comarcal preveu aprovar una rebaixa als ajuntaments del 10% a la tasca d'entrada de residus al Centre de Tractament de Resicus (CTR). El motiu és que el rendiment de la planta és superior al que s'havia plantejat i això representa que vagin menys residus a l'abocador i, per tant, els costos i el cànon són inferiors.

En concret, es passa d'un preu de 81,71 euros/tona el 2018 a 72,86 euros/tona per al 2019, que a la pràctica representa una rebaixa del 10,83%. Val a dir que l'Agència Catalana de Residus (ACR) no ha modificat el cànon que aplica a cada tona entrada a l'abocador i que, per tant, aquest descens no serà conjunt als abonaments que han de pagar tots els ajuntaments de la comarca per a la utilització d'aquelles instal·lacions, ha aclarit el Consell Comarcal. Ha afegit que el preu de fracció orgànica es deixa igual, però vistos els percentatges d'impropis que ja es registren en aquests moments, es preveu que també es rebaixi en un futur immediat.

També s'actualitzen els preus públics relacionats amb l'entrada de residus especials. Les tarifes de voluminosos es mantenen al preu d'entrada a l'abocador mentre no estigui construïda la nova instal·lació.

El preu que paguen els ajuntaments té una incidència directa en la taxa d'escombraries. Per això, la millora del servei i la reducció de costos pot acabar afavorint els ciutadans.

La proposta passarà pel proper ple del Consell.