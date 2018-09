El cantant Joanjo Bosk, multat per participar als talls del 3-O

El cantant i activista figuerenc Joanjo Bosk ha estat sancionat "per participar en els talls de carretera del 3-O" que es van produir durant la vaga geneneral convocada fa gairebé un any. El Departament d'Interior l'ha multat per participar "activament" als talls de carretera que es van fer a l'N-II i l'AP-7 a l'Alt Empordà. La "Parada de País" va denunciar la violència policial del referèndum de l'1-O i bloquejar per complet la circulació a les carreteres catalanes.



Bosk ha explicat a l'ACN que va rebre la notificació fa dues setmanes on se l'informa que la sanció és conseqüència del seu paper "d'orgnaitzador" dels talls. "Diuen que vaig mobilitzar i donar instruccions a la massa que hi havia però això és totalment fals perquè jo era un participant més dels centenars de persones que hi havia", insisteix. L'activista, a més, assegura que els Mossos d'Esquadra no el van identificar en cap moment. "Penso que a les portes de l'1-O no ens podem permetre que la repressió vingui del propi Govern", remarca.



A les portes per l'aniversari d'aquells fets, el cantant ha estat multat per la seva suposada participació als talls de via. La CUP, Alerta Solidària el CDR Figueres no han tardat a reaccionar i han convocat per aquest divendres 28 de setembre una concentració a la plaça Triangular de Figueres, a les 8 del vespre. En el comunicat emès qualifiquen les sancions de "multes polítiques que arriben amb el nou govern pos 155". Mostren el seu suport amb Joanjo Bosk i la resta d'encausats, el rebuig a la sanció i fan una crida a donar una "resposta col·lectiva a aquests atacs individualitzats.