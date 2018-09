El Consell Comarcal protegeix el mític bar Marítim de Cadaqués

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) l'històric bar Marítim de Cadaqués. L'establiment es troba a primera línia marítimo-terrestre i la catalogació el reconeix com a part del patrimoni cadequesenc.

El Marítim va ser fundat el 1935 a primera línia del passeig i, al llarg dels seus 83 anys d'història, s'ha convertit en un important punt de referència de personatges il·lustres. «Està ubicat en un dels espais urbans més característics de la vila i ha sigut un punt de trobada de moviments culturals dels anys 30», recorda la consellera comarcal de Cultura, Sònia Martínez.

Pel local hi han passat artistes destacats com Salvador Dalí, Marcel Duchamp o Gabriel García Márquez. El local, de fet, va ser un important punt de reunió dels integrants del moviment d'intel·lectuals de la Gauche divine.

Pel negoci hi han passat tres generacions i, actualment, al capdavant hi ha Huc Malla, net de l'històric propietari Pere Figueras. Malgrat el pas dels anys, el negoci ha conservat l'equilibri entre un espai culte i popular alhora, en part gràcies a la darrera restauració.

La intervenció va permetre tornar als orígens, recuperar l'aspecte inicial del bar i actualitzar la cuina però sense perdre la tradició. El local conserva l'essència dels seus orígens i les privilegiades vistes al mar.



A petició del propietari

La petició la va impulsar el propietari del local, Huc Malla, el desembre del 2017 i, mesos després, un informe fet pels tècnics de patrimoni avalava la protecció després de valorar els aspectes històrics i arquitectònics de l'establiment.

L'expedient es va exposar públicament i, després de no rebre cap al·legació, el Consell va emetre un informe jurídic favorable en què es proposava declarar el Marítim de Cadaqués com a Bé Cultural d'Interès Local.

De la catalogació se n'informarà també al Departament de Cultura de la Generalitat perquè inscrigui el bar en el Catàleg de Patrimoni Cultural Català. En el cas dels municipis de menys de cinc mil habitants, la declaració la fa el Consell Comarcal, mentre que a la resta és competència de l'Ajuntament.

Amb la declaració, l'establiment queda protegit i li dona garanties de poder continuar funcionant on fins ara. El passeig de Cadaqués compta ara amb un nou establiment històric catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local. Fa dos anys, el 2016, el Consell Comarcal va aprovar la mateixa catalogació per al bar Boia (situat al costat del Marítim). El Boia va néixer el 1946 i pel local també hi van desfilar els personatges il·lustres que ha atret Cadaqués al llarg dels anys. Ara la vila té protegit els seus dos «xiringuitos» més emblemàtics.