«Ara és l'època d'anar despentinat»

Recorda les dècades passades amb nostàlgia, una època en què anar a la perruqueria i mudar-se per ramblejar era tot un ritual. Josep Bosch va fundar fa cinquanta anys la perruqueria que porta el seu nom i des d'aleshores ha pentinat centenars de caps de dones d'arreu de la comarca. Josep Perruquers era un dels pocs establiments de l' haute coiffure figuerenca i només les dones amb un cert poder adquisitiu s'ho podien permetre.

Es va iniciar en el món de la perruqueria des de ben jove. Amb 14 anys es va desvincular del taller mecànic familiar i va començar a treballar a Can Pierre, aleshores un dels pocs establiments de categoria a la ciutat. Després de set anys, va obrir la perruqueria amb nom propi. La primera ubicació de Josep Perruquers va ser a la Pujada del Castell, però posterioment es va traslladar al carrer Álvarez de Castro, la ubicació actual.

«Abans era l'època d'anar ben pentinat, ara és la d'anar desperrucat», diu Josep Bosch. Fa set anys que es va jubilar i actualment és la seva dona Teresa la cara visible de l'establiment. Ella en suma 43 fent-hi de perruquera.

La seva és una perruqueria només de dones. «M'agradava veure arreglades les senyores, canviar l'estil i la imatge». La seva especialitat diu que són els recollits i en la seva llarga trajectòria són nombroses les núvies que ha pentinat.

Amb els anys s'ha sabut guanyar un reconeixement entre la clientela: «fins i tot em venien a demanar consell sobre la vestimenta», recorda.

Tot i això, professa modèstia. «Sempre hi ha algú millor i algú de pitjor», reconeix. El secret per mantenir un negoci viu durant 50 anys és, segons el matrimoni, tenir vocació i bons professionals. «Jo vaig néixer perruquer i el meu pare ho va acceptar», insisteix. Bosch sent una forta vocació per les creacions artístiques i les estones lliures les dedica a pintar quadres o fer centres de taula.

Des de l'altre costat de la cadira i tisora en mà, el matrimoni ha vist com canviaven les modes i els hàbits. Poc en queda de la tradició d'anar setmanalment a la perruqueria per «rentar i marcar» entre els més joves.

«Abans la gent anava mudada, baixaven a la Rambla a fer el vermut. En canvi ara els diumenges s'hi va amb xandall i no passa res», explica la Teresa. Josep Bosch assegura que a Girona s'han tancat disset perruqueries i, un cop la seva esposa també es jubili, la seva també abaixarà la persiana.

D'altra banda, l'ofici de perruquer s'ha professionalitzat i el perfeccionament dels productes permeten modelar el cabell de manera menys agressiva, segons explicaBosch. «Hi ha més bona perruqueria ara. Abans es feia malbé el cabell amb més facilitat», matisa.

A l'aparador de l'actual perruqueria, un pastís recorda l'efemèride dels 50 anys amb diverses imatges icòniques de la mítica actriu Marilyn Monroe.

Josep Bosch se'n declara devot des que de nen no el van deixar entrar al cinema a veure Los caballeros las prefieren rubias i recorda que en la celebració del 25è aniversari de la perruqueria van enviar una corona de roses a la tomba de l'actriu.

De moment, compten amb una clientela fidel amb qui avui celebraran el mig segle de vida del negoci amb un dinar a l'Hotel Pirineus, en el qual s'hi espera representació de l'Ajuntament de Figueres.