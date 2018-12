ERC presenta avui Agnès Lladó com a alcaldable per Figueres

ERC de Figueres presenta avui Agnès Lladó com alcaldable de Figueres. La formació ja havia anunciat que Lladó encapçalaria la llista del partit a la capital alt-empordanesa, però serà aquest dimecres a les vuit del vespre quan s'oficialitzarà la seva candidatura amb un acte a l'Auditori Caputxins. El seu número dos, tal com es va anunciar fa uns mesos, serà Jesús Quiroga. A la presentació també hi assistirà el president del Parlament, Roger Torrent.

Agnès Lladó és la primera vegada que encapçala una llista. Ha estat regidora els darrers dos anys a l'Ajuntament de Figueres, actulament és la portaveu del grup municipal i consellera comarcal. A les darreres eleccions anava de número 2 en una llista que encapçalava Albert Testart (independent).

Amb la renúncia de Testart, Lladó es va situar al capdavant del grup, que compta amb tres regidors a l'oposició. Té estudis en Dret i Recursos Humans i treballa com a assistent de direcció de màrqueting en una empresa de serveis figuerenca. La presentació d'aquest vespre es farà en un acte obert al públic.